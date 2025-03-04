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"أطباء السودان": مقتل 8 أشخاص في هجوم للدعم السريع شمالي دارفور

Lebanon 24
04-03-2025 | 13:40
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أعلنت شبكة أطباء السودان، الثلاثاء، مقتل 8 أشخاص وإصابة 46 آخرين جراء هجوم لقوات الدعم السريع على منطقتين بولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وذكرت الشبكة الطبية (غير حكومية)، في بيان أن "قوى تتبع للدعم السريع هاجمت منطقتي ’أبوديلك’ و’أم غبيشة’ بولاية شمال دارفور وقامت بتصفية 8 أشخاص وأصابت 46 آخرين".
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وأوضح البيان أن الهجوم تسبب بـ"تشريد المواطنين من المنطقتين وحرق أسواقهما عقب نهبها".

وأعربت الشبكة عن "الأسف البالغ لتحول الصراع بين الدعم السريع والجيش إلى عمليات تصفية ممنهجة بولاية شمال دارفور".

وأضافت أن ذلك يأتي "في أكبر موجة انتقامية تمارسها الدعم السريع ضد المواطنين بطريقة إثنية بسبب اتهامهم بالانتماء للجيش والقوات المشتركة (حركات مسلحة موقعة مع الحكومة اتفاق سلام)". 
(الاناضول)
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