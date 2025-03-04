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عربي-دولي

القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة

Lebanon 24
04-03-2025 | 13:50
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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القمة العربية الطارئة اعتمدت خطة مصر لإعادة إعمار غزة.


وقال السيسي في ختام القمة العربية، التي احتضنتها العاصمة القاهرة: "تم اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة".
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غزة

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