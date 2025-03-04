القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القمة العربية الطارئة اعتمدت خطة مصر لإعادة إعمار غزة.





وقال السيسي في ختام القمة العربية، التي احتضنتها العاصمة القاهرة: "تم اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة".

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