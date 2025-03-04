16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة
Lebanon 24
04-03-2025
|
13:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القمة العربية الطارئة اعتمدت خطة مصر لإعادة إعمار غزة.
وقال السيسي في ختام القمة العربية، التي احتضنتها العاصمة القاهرة: "تم اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيسي: لاعتماد خطة لإعادة بناء غزة تضمن للشعب الفلسطيني حقه في العودة إلى وطنه
Lebanon 24
السيسي: لاعتماد خطة لإعادة بناء غزة تضمن للشعب الفلسطيني حقه في العودة إلى وطنه
05/03/2025 00:44:13
05/03/2025 00:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي: مصر ستستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار في غزة الشهر المقبل
Lebanon 24
السيسي: مصر ستستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار في غزة الشهر المقبل
05/03/2025 00:44:13
05/03/2025 00:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي: خطتنا بشأن غزة تتضمن عودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع ولجنة إدارة غزة ستعمل على تيسير شؤون القطاع تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية
Lebanon 24
السيسي: خطتنا بشأن غزة تتضمن عودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع ولجنة إدارة غزة ستعمل على تيسير شؤون القطاع تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية
05/03/2025 00:44:13
05/03/2025 00:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي: الشعب الفلسطيني ضرب مثالا في الصمود والتمسك وندعم بقاء أهل غزة في أراضيهم
Lebanon 24
السيسي: الشعب الفلسطيني ضرب مثالا في الصمود والتمسك وندعم بقاء أهل غزة في أراضيهم
05/03/2025 00:44:13
05/03/2025 00:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غزة
السيسي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحاتها عن الأسد التي أحدثت ضجة.. سلاف فواخرجي تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات
Lebanon 24
بعد تصريحاتها عن الأسد التي أحدثت ضجة.. سلاف فواخرجي تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات
23:53 | 2025-03-03
03/03/2025 11:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لا أمطار ولا منخفضات: تهيأوا لصيف صعب.. الأب خنيصر يدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
لا أمطار ولا منخفضات: تهيأوا لصيف صعب.. الأب خنيصر يدق ناقوس الخطر
01:54 | 2025-03-04
04/03/2025 01:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالجمال".. ابنة هيفا وهبي تخطف الأنظار والجمهور يتغزل بها (صورة)
Lebanon 24
"شو هالجمال".. ابنة هيفا وهبي تخطف الأنظار والجمهور يتغزل بها (صورة)
02:02 | 2025-03-04
04/03/2025 02:02:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جاد بو كرم ينتقد هشام حداد.. لهذا السبب انتقل معه إلى الـ MTV (فيديو)
Lebanon 24
جاد بو كرم ينتقد هشام حداد.. لهذا السبب انتقل معه إلى الـ MTV (فيديو)
03:28 | 2025-03-04
04/03/2025 03:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان معروف جدّاً إلى المستشفى بشكل عاجلٍ.. هذا ما كشفته زوجته عن وضعه الصحيّ
Lebanon 24
نقل فنان معروف جدّاً إلى المستشفى بشكل عاجلٍ.. هذا ما كشفته زوجته عن وضعه الصحيّ
11:46 | 2025-03-04
04/03/2025 11:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2025-03-04
ماسك: كلام زيلينسكي ليس مهمًا بل أفعاله
16:41 | 2025-03-04
أوّل لقاء بين السيسي والشرع... هذا ما دار بينهما
16:39 | 2025-03-04
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أميركية مسيّرة من نوع MQ_9 في الحديدة
16:35 | 2025-03-04
لابيد وغانتس يدعوان نتنياهو للاعتذار عن الفشل في 7 تشرين الأول
16:13 | 2025-03-04
بالصور.. هذه حقيقة "الافراج" عن هانيبال القذافي!
16:06 | 2025-03-04
حماس تؤيد تشكيل لجنة لمتابعة ملف إعادة الإعمار وإدارة غزة
فيديو
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
05:08 | 2025-03-04
05/03/2025 00:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جاد بو كرم ينتقد هشام حداد.. لهذا السبب انتقل معه إلى الـ MTV (فيديو)
Lebanon 24
جاد بو كرم ينتقد هشام حداد.. لهذا السبب انتقل معه إلى الـ MTV (فيديو)
03:28 | 2025-03-04
05/03/2025 00:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
02:25 | 2025-03-03
05/03/2025 00:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24