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إقتصاد

ردًا على ترامب.. رئيس الوزراء الكندي يفرض رسومًا جمركية على المنتجات الأميركية

Lebanon 24
04-03-2025 | 14:13
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كشف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على المنتجات الأميركية.

وقال "في لحظة دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ هذا الصباح، كان الرد الكندي في نفس الوقت"، معلنا أن بلاده ستفرض رسوما على "منتجات أميركية بقيمة 155 مليار دولار".
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وأكد رئيس الوزراء الكندي أن ذلك يأتي ضمن "إجراءات الرد" على الرسوم الجمركية الأميركية التي أعلن الرئيس دونالد ترامب فرضها الاثنين.

وقال ترودو "اليوم، أطلقت الولايات المتحدة حربا تجارية ضد كندا: شريكها الأقرب وحليفها- صديقها الأقرب".

وأضاف في تدوينة على إكس "الكنديون عقلانيون، ولكننا لن نتراجع عن المعركة"، مردفا "ليس عندما يكون مصير بلادنا على المحك".

وسيتم تطبيق قرار رفع الرسوم الجمركية الكندية، وفق ترودو، على مراحل، ستشمل الرسوم المرفوعة في المرحلة الأولى السلع بقيمة 30 مليار دولار، فيما سيتم فرض الرسوم على البقية التي تبلغ قيمتها 125 مليار دولار بعد 21 يومًا.

وتابع قائلا "نؤكد أن هذا القرار يأتي في إطار حماية المصالح الاقتصادية الكندية، وندعو إلى إيجاد حلول دبلوماسية لتحسين العلاقات التجارية بين بلدينا".

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