بيسكوف: الرئيس الروسي لا يخطط للقاءات شخصية مع أحمد الشرع

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط للقاءات شخصية مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع.وقال بيسكوف ردا على سؤال من وكالة "تاس" الروسية بهذا الصدد، يوم الثلاثاء: "لا، حتى الآن لا".(روسيا اليوم)