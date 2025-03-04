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عربي-دولي

أبو الغيط: خطة إعمار غزة نالت توافقا عربيا كبيرا

Lebanon 24
04-03-2025 | 14:48
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن خطة إعمار غزة تهدف لرد واضح على مخططات تهجير الفلسطينيين ونالت توافقا عربيا كبيرا.

وأضاف أبو الغيط: "القمة عبرت عن بديل واقعي لإعمار قطاع غزة دون تهجير السكان، وبيانها يؤكد على ضرورة استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار".
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ولفت إلى أن "الخطة العربية ترسم مسارا سياسيا وأمنيا جديدا في غزة". (سكاي نيوز)
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