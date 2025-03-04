أبو الغيط: خطة إعمار غزة نالت توافقا عربيا كبيرا

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن خطة إعمار غزة تهدف لرد واضح على مخططات تهجير الفلسطينيين ونالت توافقا عربيا كبيرا.وأضاف أبو الغيط: "القمة عبرت عن بديل واقعي لإعمار قطاع غزة دون تهجير السكان، وبيانها يؤكد على ضرورة استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار".ولفت إلى أن "الخطة العربية ترسم مسارا سياسيا وأمنيا جديدا في غزة". (سكاي نيوز)