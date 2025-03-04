إسرائيل في أول تعليق على بيان القمة العربية: نرفض الخطة

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تابعت: "بيان القمة العربية في شأن غزة لم يتناول حقائق الوضع بعد 7 تشرين الاول 2023".أضافت: "بيان القمة العربية يظل متجذراً في وجهات نظر عفا عليها الزمن"، مضيفًا "القمة العربية اعتمدت على السلطة الفلسطينية التي أثبتت فسادها".وأشارت إلى أن "بيان القمة لا يُدين هجمات حماس".