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عربي-دولي

إسرائيل في أول تعليق على بيان القمة العربية: نرفض الخطة

Lebanon 24
04-03-2025 | 14:49
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علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، قائلةً: "نرفض خطة الدول العربية للتعامل مع غزة".  

تابعت: "بيان القمة العربية في شأن غزة لم يتناول حقائق الوضع بعد 7 تشرين الاول 2023". 
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أضافت: "بيان القمة العربية يظل متجذراً في وجهات نظر عفا عليها الزمن"، مضيفًا "القمة العربية اعتمدت على السلطة الفلسطينية التي أثبتت فسادها". 

وأشارت إلى أن "بيان القمة لا يُدين هجمات حماس". 
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