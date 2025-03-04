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عربي-دولي

آخر التطورات حول صحة البابا فرنسيس.. إليكم ما أعلنه الفاتيكان

Lebanon 24
04-03-2025 | 15:18
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أعلن الفاتيكان أن حالة البابا فرنسيس الذي يعالج من التهاب رئوي مزدوج في مستشفى ظلت مستقرة طوال النهار ولم تطرأ عليه أي أزمات تنفسية جديدة.
ويعالج البابا فرنسيس (88 عامًا) في مستشفى جيميلي في روما منذ أكثر من أسبوعين. 
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وكان قد دخل المستشفى في 14 شباط بعدوى تنفسية حادة تسببت في حدوث مضاعفات أخرى.
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