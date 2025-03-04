آخر التطورات حول صحة البابا فرنسيس.. إليكم ما أعلنه الفاتيكان

أعلن الفاتيكان أن حالة البابا فرنسيس الذي يعالج من التهاب رئوي مزدوج في مستشفى ظلت مستقرة طوال النهار ولم تطرأ عليه أي أزمات تنفسية جديدة.





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وكان قد دخل المستشفى في 14 شباط بعدوى تنفسية حادة تسببت في حدوث مضاعفات أخرى. ويعالج البابا فرنسيس (88 عامًا) في مستشفى جيميلي في روما منذ أكثر من أسبوعين.وكان قد دخل المستشفى في 14 شباط بعدوى تنفسية حادة تسببت في حدوث مضاعفات أخرى.