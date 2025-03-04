مفاجآت وأسرار.. تحقيقات جديدة تكشف عن إخفاقات في توقع "طوفان الأقصى"

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وتشير التحقيقات التي أجراها جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في أحداث السابع من تشرين الاول، إلى أن "الأسباب الرئيسية وراء تعزيز قوة "حماس" التي سمحت لها بشن هجوم هي "سياسة الصمت التي سمحت للحركة باكتساب قوة هائلة، وتدفق الأموال القطرية وتحويلها إلى الجناح العسكري لتعزيز قوتها، والتآكل المستمر لردع دولة إسرائيل، ومحاولة التعامل مع منظمة إرهابية على أساس الاستخبارات والدفاع مع تجنب المبادرات الهجومية، والوزن التراكمي للانتهاكات في الحرم القدسي، ومعاملة السجناء الأسرى الفلسطينيين، وتشخيص "حماس" بأن المجتمع الإسرائيلي منقسم بسبب الخلافات الداخلية على خلفية التعديلات القضائية التي قادتها الحكومة"، حسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي إنه "لم يتبين أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي قلل من شأن الخصم".وكشف تحقيق الشاباك عن وجود أوجه قصور، مضيفا: "تم العثور على إخفاقات في إدارة فريق عمل الاستخبارات المضادة ليلة 6 - 7 تشرين الاول. تم تحليل المعلومات التي تم تجميعها بشكل غير صحيح، أيضا في ضوء المقارنة باستخدام بطاقات SIM خلال عطلة تشرين الاول 2022، والتي انتهت دون هجوم، وتقارير من مصادر بشرية عن الروتين في حماس".وأكمل جهاز الأمن العام في تحقيقاته: "بالإضافة إلى ذلك، لم يتم استخدام نموذج التحذير الذي كان صالحا قبل شهرين"، مشيرا إلى أن "جمع المعلومات الاستخبارية في غزة قد تعرض للضرر على مر السنين بسبب تقييد حرية العمل في القطاع".واعترف جهاز الشاباك بأن أجهزة استشعار استخباراتية تم زرعها في القطاع في السنوات الأخيرة، وقد مكنت من الحصول على صورة استخباراتية أفضل في الليلة التي سبقت عملية "طوفان الأقصى".وأبان تحقيق "الشاباك" أنه "نقل تحذيرات مختلفة إلى المستوى السياسي بشأن تزايد دوافع أعداء إسرائيل للهجوم على خلفية تأثير الانقسام الداخلي، وأوضاع الحرم القدسي، والسجون الأمنية، والتراجع الاستراتيجي في الردع، حتى الأيام التي سبقت الهجوم".وفي الفترة التي سبقت حلول أعياد تشرين الاول 2023، أشار الشاباك إلى أن إسرائيل دخلت فترة غير مستقرة، وبناء على ذلك، أجريت مناقشات عملياتية، واتخذت خطوات تحضيرية عملية، وتم تقديم توصية للقضاء على قادة حماس في غزة.واعترف "الشاباك" في التحقيق بأن "احتمال قيام حماس بخطوات احتيالية، تكتيكيا أو استراتيجيا، لم تتم مناقشته بشكل كاف".ويشير جهاز الأمن العام إلى أن الطريق إلى كشف الحقيقة فيما يتصل بأحداث السابع من تشرين الاول يمر عبر لجنة تحقيق حكومية، وليس فقط من خلال التحقيقات التي تجريها كل منظمة على حدة. ويضيف: "إن الطريق إلى التصحيح يتطلب عملية واسعة النطاق من كشف الحقيقة، فضلا عن الاستعداد للتغيير في الواجهة الأمنية السياسية، وإلا فإن الإخفاقات قد تتكرر في المستقبل".وجاء في بيانه أن الجهاز اليوم أصبح أقوى وأكثر استقرارا وأكثر أخلاقية وأكثر تواضعا وحتى أكثر احترافية مما كان عليه عشية الهجوم.كما اعترف "الشاباك" بفشله في فهم خطة حماس لغزو إسرائيل في السابع من تشرين الاول، قائلا: "لم يتم تحويل هذه الخطط إلى تهديد جدير بالثقة".كما جاء في بيان جهاز الأمن العام الإسرائيلي: "إن غياب هذا التهديد الجدير بالثقة أضعف قدرة جهاز الأمن العام الإسرائيلي على جمع المعلومات، وفهم سياق المعلومات التي تراكمت طوال الفترة التي سبقت السابع من أكتوبر، وخاصة في الساعات والأيام التي سبقت اندلاع الحرب، كما أضعف قدرته على اتخاذ القرارات في الليلة السابقة".كما كشف الجهاز أن خطتين لحماس لغزو إسرائيل اكتشفتهما أجهزة الاستخبارات قبل ثماني سنوات وثلاث سنوات، "لم يتم التعامل معهما على النحو اللائق".