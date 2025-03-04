حماس تؤيد تشكيل لجنة لمتابعة ملف إعادة الإعمار وإدارة غزة

رحّبت حركة حماس اليوم الثلاثاء، باعتماد القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة خطة إعادة إعمار غزة، مؤيدة تشكيل لجنة لمتابعة ملف إعمار وإدارة القطاع.



وقالت الحركة في بيان "نرحب بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية في بيانها الختامي، وندعو إلى توفير جميع مقومات نجاحها"، مضيفة "نعلن تأييدنا لقرار تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لمتابعة ملف الإغاثة وإعادة الإعمار وإدارة غزة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية".

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