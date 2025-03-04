لابيد وغانتس يدعوان نتنياهو للاعتذار عن الفشل في 7 تشرين الأول

Advertisement

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ورئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، مساء الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاعتذار، بعد صدور نتائج تحقيق أجراه جهاز الأمن العام (الشاباك) بشأن أحداث 7 تشرين الأول 2023.وأقر "الشاباك"، الثلاثاء، بفشله في تقييم قدرات حركة "حماس" قبل 7 تشرين الأول 2023، وألمح إلى مسؤولية نتنياهو عن "رسم سياسة فاشلة على مر السنين"، وفق هيئة البث العبرية (رسمية).وقال لابيد، عبر منصة "إكس"، إن نتنياهو يحاول إلقاء اللوم على الآخرين.وتوجه لابيد إلى نتنياهو قائلا: "ألم يوقظوك حتى عندما حذرتك المواد الاستخباراتية من الكارثة؟".وتابع: "إسرائيل مستيقظة منذ 515 يوما، ولا زال لدينا رهائن (أسرى) في غزة. حان الوقت لتستيقظ وتعتذر وتتحمل المسؤولية. لقد حدث ذلك في ولايتك".كما حمَّل رئيس حزب "معسكر الدولة" المعارض بيني غانتس، الثلاثاء، نتنياهو مسؤولية الفشل في 7 تشرين الأول 2023، داعيا إياه إلى الاعتذار.وأردف: "بدلا من تحمل المسؤولية والاعتذار وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، يلقي رئيس الوزراء الوحل على الشاباك.. لا توجد قيادة ولا مسؤولية ولا حدود للسخرية".