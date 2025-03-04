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عربي-دولي

ترامب يسخر من ترودو.. ويهدد كندا بمزيد من الرسوم

Lebanon 24
04-03-2025 | 23:23
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بعد فرض واشنطن رسوما بنسبة 25% على الواردات من الدولة المجاورة، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب كندا بمزيد من التصعيد في الحرب التجارية.

وسخر ترامب مجدداً من رئيس وزراء كندا واصفا إياه بـ "الحاكم ترودو"، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، ليحط من قدر كندا ويصفها بأنها ولاية أميركية.
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فقد كتب ترامب: "من فضلكم اشرحوا لترودو حاكم كندا، أنه عندما يفرض رسوما انتقامية على الولايات المتحدة، سترتفع الرسوم التبادلية على الفور بنفس القدر!".

حرب تجارية
واتهم ترودو أمس الثلاثاء الولايات المتحدة بشن حرب تجارية عن طريق فرض رسوم، وتعهد باتخاذ المزيد من الإجراءات الانتقامية.

فيما قال ترودو في مؤتمر صحفي: "شنت الولايات المتحدة اليوم حربا تجارية على كندا، أقرب شركائها وحلفائها، وأقرب أصدقائها".

وأضاف: "إن الكنديين منطقيون ونحن مهذبون، لكننا لن نتراجع عن الحرب عندما تكون بلادنا ورفاهية جميع من فيها في خطر".

وخاطب ترودو ترامب مباشرة قائلا: "ليس من عادتي أن أتفق مع (وول ستريت جورنال)، لكن يا دونالد، إنهم يشيرون إلى أنه رغم أنك رجل ذكي للغاية، إلا أن هذه الخطوة غبية للغاية".

كندا ترد برسوم مماثلة
كما أشار ترودو إلى أن الحكومة الأميركية قررت أن تجعل الحياة اليومية للأمريكيين أكثر غلاء، لافتا إلى التضخم واضطراب البورصات الذي أوضح أنها من المقرر أن ترتفع على نحو مثير.

وكان ترامب فرض رسوما بنسبة 25% على الواردات الأميركية من كندا، والمكسيك اعتبارا من اليوم الثلاثاء، في تمسك لتعهد قد قطعه من قبل.

في حين كان ترودو أعلن عن رسوم بنسبة مماثلة (25%)، على واردات بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أميركي) من الولايات المتحدة،

وأضاف أن كندا عازمة على اتخاذ إجراءات إضافية كي تظهر لترامب "أنه ليس هناك فائزون في حرب تجارية". (العربية)
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