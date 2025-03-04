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عربي-دولي

إسرائيل لا تريد سوريا "موحّدة".. صحيفة تكشف ما تحاول فعله

Lebanon 24
04-03-2025 | 23:52
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل ترى تهديدًا متزايدًا في محاولات الإسلاميين توحيد سوريا، وهو ما دفعها إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية في الجنوب السوري.

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وبحسب الصحيفة، استهدف الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية جديدة، في إطار جهوده لإبعاد الأسلحة عن أيدي الحكومة السورية الجديدة. كما تسعى إسرائيل لإقناع الأقلية الدرزية بدعم تحركاتها، حيث أعلنت عن تخصيص أكثر من مليار دولار لمساعدة الدروز في شمال إسرائيل، في محاولة لكسب دعمهم وحث دروز سوريا على رفض الحكومة الجديدة.

وفي هذا السياق، شدد أحد زعماء الدروز البارزين في السويداء على أن الدروز "لا يريدون الحرب ولا يرغبون في أن تصبح سوريا دولة طائفية".

كما تضغط إسرائيل على القوى الدولية لقبول إنشاء نظام فيدرالي في سوريا، يستند إلى قوميات تتمتع بالحكم الذاتي، في خطوة تهدف إلى عرقلة جهود الحكومة السورية الحالية لتوحيد البلاد.
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