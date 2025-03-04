إسرائيل لا تريد سوريا "موحّدة".. صحيفة تكشف ما تحاول فعله

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وبحسب الصحيفة، استهدف الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية جديدة، في إطار جهوده لإبعاد الأسلحة عن أيدي الحكومة السورية الجديدة. كما تسعى إسرائيل لإقناع الأقلية الدرزية بدعم تحركاتها، حيث أعلنت عن تخصيص أكثر من مليار دولار لمساعدة الدروز في شمال إسرائيل، في محاولة لكسب دعمهم وحث دروز سوريا على رفض الحكومة الجديدة.وفي هذا السياق، شدد أحد زعماء الدروز البارزين في السويداء على أن الدروز "لا يريدون الحرب ولا يرغبون في أن تصبح سوريا دولة طائفية".كما تضغط إسرائيل على القوى الدولية لقبول إنشاء نظام فيدرالي في سوريا، يستند إلى قوميات تتمتع بالحكم الذاتي، في خطوة تهدف إلى عرقلة جهود الحكومة السورية الحالية لتوحيد البلاد.