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عربي-دولي

الطائرة رقم 15.. الحوثيون يسقطون مسيّرة أميركية متطورة

Lebanon 24
05-03-2025 | 00:09
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أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) مساء الثلاثاء إسقاط مسيرة أميركية من طراز "إم كيو – 9" أثناء قيامها بمهام وصفتها بالعدائية في أجواء محافظة الحديدة غربي اليمن. في حين اعترفت وزارة الدفاع الأميركية بفقدان الاتصال بالمسيّرة، مؤكدة أنها "تتابع الحادث".
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وقال الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، عبر حسابه في موقع إكس، إن دفاعاتهم الجوية أسقطت مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو-9″، مشيرا إلى أن هذه الطائرة هي الـ15 التي يتم إسقاطها منذ بداية ما أسماها "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

في المقابل، قال مسؤول عسكري أميركي للجزيرة إن القوات الجوية الأميركية فقدت الاتصال بمسيرة من طراز "إم كيو-9 ريبر" فوق البحر الأحمر.

وأضاف المسؤول العسكري الأميركي  أن فقدان الاتصال بالمسيّرة الأميركية فوق البحر الأحمر كان الاثنين الماضي. (الجزيرة)
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