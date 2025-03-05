ترامب: غرينلاند ستنضم للولايات المتحدة "بطريقة أو بأخرى"

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جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطاب أمام الكونغرس ليل الثلاثاء، التعبير عن رغبته بأن تسيطر بلاده على غرينلاند.وأكد ترامب لسكان الإقليم الدنماركي المتمتّع بحكم ذاتي أنّ الولايات المتّحدة "ستحافظ على سلامتكم".وقال ترامب في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل 6 أسابيع "نحن بحاجة إلى (غرينلاند) حقّا من أجل الأمن العالمي الدولي".وأضاف قائلا "وأعتقد أنّنا سنحصل عليها. بطريقة أو بأخرى، سنحصل عليها.. معا، سنأخذ غرينلاند إلى آفاق لم تتخيّلها من قبل".وكان ترامب قال سابقا إنه سيجعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإقناع الدنمارك بتسليمها.من جهتهم، قال بعض قادة غرينلاند إن أكبر جزيرة في العالم، والتي يسكنها 57 ألف شخص، لا تريد أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة أو الدنمارك.وقال نايا إتش ناثانيلسن، وزير الأعمال والتجارة في غرينلاند، لوكالة أسوشيتد برس: "لقد تسبب الخطاب المؤسف (للرئيس ترامب) في الكثير من القلق والانزعاج ليس فقط في غرينلاند ولكن في بقية دول التحالف الغربي".وفي كوبنهاغن، قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، في وقت سابق، إن غرينلاند ليست للبيع، بعد أن قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي إن اهتمام الرئيس دونالد ترامب بشراء الجزيرة "ليس مزحة".وتابعت قائلة قبل اجتماع غير رسمي لزعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "غرينلاند اليوم جزء من مملكة الدنمارك. جزء من أراضينا وليست للبيع". (سكاي نيوز)