"افتح يا سمسم في الشرق الأوسط".. إليكم أغرب ما قاله ترامب في خطابه أمام الكونغرس (فيديو)

كان خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الكونغرس مليئا بالحماسة، حيث راح يتحدث عن إنجازات قياسية حققتها إدارته خلال 43 يوماً فقط، إلا أن بعض ما قاله بدا مفاجئا، حتى بالنسبة للنواب.



إذ قال أمام الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ اليوم الأربعاء، إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قدمت 20 مليون دولار لبرنامج "افتح يا سمسم" في الشرق الأوسط.

'Sesame Street' has been mocking Trump since 1988 — here are some of the best moments pic.twitter.com/81bXIHKcSN — Business Insider (@BusinessInsider) March 23, 2017 Advertisement

"فئران متحولة جنسية"



كما زعم أن تلك المؤسسة التي أوقف كافة أعمالها ومساهماتها الخارجية، وصرف المئات من موظفيها الوكالة "قدمت ثمانية ملايين دولار لجعل الفئران متحولة جنسية".



وشدد على أن إدارته اكتشفت مئات الملايين من الدولارات من الاحتيال والفساد داخل تلك الوكالة.



كما أكد أنه "هناك جنسان فقط رسميًا بالنسبة للحكومة الأميركية ذكر وأنثى."



إلى ذلك، أشاد دونالد ترامب بمستشاره الملياردير إيلون ماسك وما تقوم به "إدارة الكفاءة الحكومية" التي يقودها لجهة خفض نفقات الحكومة الفدرالية.



وخاطبه قائلا بعد أن وقف ماسك الذي وجه مرارا انتقادات لاذعة إلى وكالة التنمية، وسط تصفيق المشرّعين الجمهوريين "شكرا لك إيلون.. إنّه يعمل بجدّ. شكرا جزيلا لك، نحن نثّمن ذلك".



علما أن ماسك والرئيس الأميركي على السواء كانا اتهما سابقا الوكالة بتخصيص 50 مليون دولار لشراء الواقيات الذكرية في غزة.



ليتبين لاحقا أن الأمر عار عن الصحة، إذ نفى مسؤول أميركي سابق ومنظمة إنسانية تخصيص مثل هذا المبلغ لغزة. (العربية)





