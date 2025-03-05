عن اتفاقية المعادن.. رسالة من زيلينسكي إلى ترامب

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أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ترحيبه باستعداد فلاديمير زيلينسكي لتوقيع اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة، مؤكدا أنه خطوة في إطار إحلال السلام وإنهاء نزاع أوكرانيا.وأشار ترامب خلال خطابه أمام الكونغرس الأميركي إلى أن زيلينسكي عبّر عن هذا الاستعداد في رسالة وجهها إليه سابقا.وأوضح ترامب أن زيلينسكي أكد استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات تحت قيادة الولايات المتحدة لتحقيق السلام.كما أضاف ترامب: "في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سأتخذ إجراءً تاريخيا لتعزيز إنتاج المعادن النادرة بشكل كبير هنا في الولايات المتحدة."من جهته، نشر زيلينسكي عبر منصة "إكس" تأكيدًا على استعداد أوكرانيا لتوقيع الاتفاقية والمشاركة في مفاوضات السلام. ووصف الاجتماع المثير للجدل الذي عُقد في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، والذي تلا ذلك تعليق الاتفاقية، بأنه "مؤسف". (روسيا اليوم)