التجسس على البيانات الشخصية.. اتهام يلاحق ماسك

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اتهمت إليسا سلوتكين السيناتورة من الحزب الديمقراطي رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأميركية إيلون ماسك بالتجسس على البيانات الشخصية لمواطني الولايات المتحدة.وفي الرد الرسمي للديمقراطيين على خطاب الرئيس دونالد ترامب أمام الكونغرس، قالت سلوتكين: "هل هناك أي شخص في أميركا يرتاح لفكرة أن إيلون ماسك وفريقه من الشباب العشرينيين يستخدمون خوادمهم الخاصة للتجسس على تقاريركم الضريبية ووثائقكم الطبية وحساباتكم البنكية؟" (روسيا اليوم)