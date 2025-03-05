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عربي-دولي

رغم التحديات.. اليابان تواصل دعم أوكرانيا

Lebanon 24
05-03-2025 | 02:29
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أكد وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيويا ثبات موقف طوكيو المتمسك بتحقيق سلام عادل ومواصلة اليابان دعم أوكرانيا.

وخلال اجتماع لجنة الميزانية في المجلس الأعلى للبرلمان اليابان، طُلب من ممثلي الحكومة اليابانية التعليق على التطورات المحتملة في حال توقف المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا.
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وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إنه "من الصعب الإجابة على الأسئلة الافتراضية"، لكنه أكد أن أوكرانيا "تواصل القتال بفضل المساعدات المختلفة من دول أخرى".

وردا على سؤال عما إذا كانت طوكيو تنوي مواصلة دعم أوكرانيا، قال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيويا: "كما ذكر رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، نعتبر أن تحقيق سلام عادل وطويل الأمد في أوكرانيا هو الأهم. وبناء على هذا الموقف، سنواصل دعم أوكرانيا ونظام العقوبات ضد روسيا." (روسيا اليوم)
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