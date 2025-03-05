ترامب يعين طفلا ناجيا من السرطان في الخدمة السرية

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استغل الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطابه أمام جلسة مشتركة للكونغرس، أمس الثلاثاء، للكشف عن عضو جديد في جهاز الخدمة السرية، وهو طفل ناج من سرطان الدماغ عمره 13 عاما واسمه دي.جيه دانيال.وقال ترامب إن الصبي، الذي ارتدى زي شرطة هيوستن وجلس مع والده في قاعة مجلس النواب، حلم دائما بأن يصبح شرطيا.وأضاف ترامب وسط تصفيق حار من الحاضرين "في عام 2018 تم تشخيص إصابة دي.جيه بسرطان الدماغ. وقدر الأطباء أنه سيعيش لخمسة أشهر على الأكثر. كان ذلك منذ أكثر من 6 سنوات".وتابع ترامب قائلا إنه منذ ذلك الحين، عُين دي.جيه ضابطا فخريا لإنفاذ القانون عدة مرات.وقال "أقسام الشرطة تحبه. والليلة، يا دي.جيه سنقدم لك أعظم شرف على الإطلاق. أطلب من مدير جهاز الخدمة السرية الجديد، شون كوران، أن يجعلك رسميا عميلا بجهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة".واتسعت عينا الصبي من الدهشة وحمله والده. وسلمه كوران ما بدا أنها بطاقة اعتماد من الخدمة السرية ورفعها الصبي ليراها الحضور ثم عانق كوران. (سكاي نيوز)