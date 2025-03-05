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عربي-دولي

بعد كلامه أمام الكونغرس.. متحدث باسم زيلينسكي يوضح لغط ترامب بشأن رسالة كييف

Lebanon 24
05-03-2025 | 03:56
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بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال خطابه أمام الكونغرس اليوم الأربعاء، إنه تلقى رسالة من نظيره الأوكراني فولدومير زيلينسكي، أكد فيها استعداده إلى الجلوس فورا على طاولة مفاوضات السلام مع روسيا، أتى الرد الأوكراني.
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فقد أكد متحدث باسم زيلينسكي، سيرجي نيكيفوروف، عدم وجود أي "رسالة" من هذا النوع.

كما أوضح أن ترامب كان يتحدث على وجه التحديد عن البيان الذي نشره الرئيس الأوكراني مساء أمس في تغريدة على حسابه في إكس، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

رسالة من كييف؟
وكان الرئيس الأميركي الذي ألقى أحد أطول الخطابات من هذا النوع أمام الكونغرس كشف أن نظيره الأوكراني أبلغه في رسالة استعداده لتوقيع اتفاقية المعادن في أي وقت، والعودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي.

كما لفت إلى أنه أبدى امتنانه لمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة، في تصريحات مشابهة تماما لما قاله زيلينسكي أمس على إكس.

إلا أن ترامب لم يعط أي تفاصيل إضافية حول تلك الرسالة.

جاء ذلك، بعدما أعرب زيلينسكي مساء أمس الثلاثاء في تغريدة على إكس، عن أسفه لما جرى في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، في إشارة إلى اللقاء العاصف الذي جمعه بترامب.

كما أبدى امتنانه لكل ما فعلته أميركا من أجل مساعدة بلاده، وما فعله ترامب أيضا لجهة تزويد بلاده بالأسلحة. وأكد استعداد كييف لتحقيق السلام الدائم، وذلك بعد ساعات على اعلان البيت الأبيض وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا بشكل مؤقت.

يذكر أن مشاجرة كلامية عنيفة وغير مسبوقة كانت اندلعت، الأسبوع الماضي، أمام مرأى العالم بين الرئيسين الأميركي والأوكراني، إثر أسابيع من التوتر والانتقادات بين الرجلين، لاسيما بعد اتصال ترامب بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، واللقاء الذي عقد في الرياض الشهر الماضي بين وفدين روسي وأميركي.(العربية)



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