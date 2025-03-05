لتمويل الحرب.. أوكرانيا تبيع قمصانا عليها اقتباس من لقاء زيلينسكي مع ترامب

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أطلقت الحكومة الأوكرانية مبادرة لجمع التبرعات عبر بيع قمصان كتب عليها عبارة قالها فلاديمير زيلينسكي خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.والاجتماع الذي حصل يوم الجمعة الماضي شهد تلاسنا بين ترامب ونائبه جي دي فانس مع زيلينسكي وأدى في النهاية إلى إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك.وانتشرت لحظات من الاجتماع على نطاق واسع، مثل انتقاد زيلينسكي لعدم ارتدائه بدلة رسمية.وقامت منصة "United24"، وهي منصة أوكرانية مدعومة من الدولة لجمع التبرعات خلال الحرب، بسحب قرعة لتوزيع 100 قميص مطبوع عليها رد زيلينسكي: "سأرتدي بدلة عندما تنتهي الحرب".وفي اللغة الأوكرانية، تستخدم كلمة "زي costume" كترجمة لكلمة "suit بدلة رسمية".ويمكن المشاركة في السحب لكل من يتبرع بمبلغ 24 دولارا أو أكثر لدعم "جهود الدفاع عن كييف".وجاء في منشور المنصة: "إنهم يؤكدون على كلمات رئيسنا تذكير بأن لكل شيء وقت ومكان".وأضاف المنشور: "سيأتي وقت نرتدي فيه جميعا البدلات. أما الآن، فقد حان الوقت لمساعدة أوكرانيا في إنهاء هذه الحرب. لديكم كل الأوراق لدعم أوكرانيا.. تبرعوا لمساعدة أوكرانيا في إنهاء هذه الحرب والفوز بشيء نرتديه بدلا من البدلة".وخلال الخلاف الذي وقع في البيت الأبيض يوم الجمعة، قال ترامب أمام الكاميرات: "لا تخبرنا بما سنشعر به. أنت لست في موقع يسمح لك بإملاء ذلك. أنت لا تملك الأوراق الآن. معنا، تبدأ في الحصول على الأوراق".وأضاف: "أنت تقامر بحرب عالمية ثالثة، وما تفعله غير محترم للغاية تجاه هذه الدولة — التي دعمتك".وقد دعا الرئيس وأعضاء إدارته زيلينسكي للاعتذار عن الاجتماع.وتصاعدت التوترات بين ترامب وزيلينسكي في الأسابيع الأخيرة بعد أن وصف ترامب زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بدون انتخابات" وأنه قام "بعمل رهيب"، كما اقترح ترامب مؤخرا أن أوكرانيا هي الملامة على بدء الحرب مع روسيا.وفي يوم الاثنين، أوقف ترامب، الذي كان يضغط على أوكرانيا لتوقيع اتفاق يمنح الولايات المتحدة الوصول إلى إمداداتها من المعادن الحرجة، المساعدات العسكرية الأميركية لكييف. (روسيا اليوم)