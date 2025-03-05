إيلون ماسك يهاجم الديمقراطيين: يكرهون أميركا

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وجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك انتقاداته إلى الحزب الديمقراطي، إذ اعتبر أن الديمقراطيين يكرهون الولايات المتحدة.وأشار في تعليق على حسابه في منصة إكس الذي يتابعه الملايين، اليوم الأربعاء، إلى أن الهتافات الوحيدة التي أطلقها النواب الديمقراطيون خلال الخطاب أتت عند التحدث عن أوكرانيا.وشارك ماسك الذي أولاه ترامب إدارة "وزارة الكفاءة الحكومية" فيديو ظهر فيه الرئيس الأميركي يتحدث عن ضرورة وقف دفع الأموال لأوكرانيا، متسائلا إن كان البعض يود أن يستمر ذلك لخمس سنوات أخرى. ليرتفع حينها التصفيق بين أعضاء الكونغرس.بينما قال ترامب "لا شك أن بوكاهانتس تود ذلك" في إشارة إلى السيناتور إليزابيث وارين. (العربية)