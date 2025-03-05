للمسافرين... بريطانيا تفرض "تصاريح دخول رقمية"

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بدءا من اليوم الأربعاء، يمكن للمسافرين إلى المملكة المتحدة تقديم طلب للحصول على تصريح السفر الإلكتروني الجديد "إي.تي.إيه"، ومن المقرر أن يصبح إلزاميا اعتبارا من الثاني من نيسان.واعتبارا من هذا التاريخ، لن يكون جواز السفر وحده كافيا للدخول إلى المملكة المتحدة.وتصريح السفر الإلكتروني "إي.تي.إيه" هو في الأساس فحص أمني رقمي للمسافرين، الذين يصلون إلى بريطانيا، من دون تأشيرة.ويتكلف تطبيقه 10 جنيهات استرلينية، أي ما يعادل 12.80 دولارا أميركيا، لكن هذا السعر سيرتفع إلى 16 جنيها استرلينيا أيّ 20.55 دولارا في الأشهر المقبلة. (سكاي نيوز)