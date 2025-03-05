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بالصورة.. تطاير ملايين الليرات على أوتوستراد حمص - دمشق

Lebanon 24
05-03-2025 | 07:41
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شهد أوتوستراد حمص دمشق بالقرب من منطقة الدوير مخيم الوافدين حادثا مروريا لسيارة تابعة للبنك المركزي السوري أدى إلى تطاير ملايين الليرات السورية على الطريق.
 
ووفقا للمعلومات الأولية التي نقلتها وسائل إعلام سورية، فقد السائق السيطرة على السيارة بعد انفجار أحد الإطارات، مما تسبب في الحادث.
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وتجمع الأهالي القريبون من مكان الحادث للمساعدة في تأمين الأموال المتطايرة، والتي تبين أنها رواتب موظفين.

كما حضرت دورية من الأمن الداخلي للمساعدة في جمع الأموال وتأمين المكان، وأشارت المعلومات إلى أن السائق بخير. (روسيا اليوم)
 
 
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