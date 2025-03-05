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إعتقال وزير النفط في جنوب السودان

Lebanon 24
05-03-2025 | 08:16
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تم اعتقال وزير النفط في جنوب السودان بووت كانغ تشول على خلفية التوتر بين الرئيس سلفا كير، والمعارضة في ظل النزاع المستمر في بعض أنحاء البلاد.

وأفادت إذاعة "راديو تمرزوي" المحلية أن "اعتقاله تم في العاصمة جوبا على خلفية تصاعد التوتر بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول الدكتور رياك مشار بسبب استمرار الوضع غير المستقر في بعض أجزاء البلاد".
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وأشارت إلى أن الوزير المعتقل كان مؤيدا لقوى المعارضة. كما تم اعتقال أقاربه وحراسه الشخصيين، ويحتجز الوزير حاليا لدى جهاز الاستخبارات العسكرية. (روسيا اليوم)
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