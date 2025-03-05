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عربي-دولي

بشأن إستقالة البابا فرنسيس... مُقرّب منه يحسم الجدل

Lebanon 24
05-03-2025 | 08:46
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قال الكاردينال ستانيسلاف دزيفيتش، وهو شخصية مقربة وسكرتير سابق للبابا الراحل يوحنا بولس الثاني، إنه من غير المرجح أن يستقيل البابا فرنسيس، الذي يعاني من اعتلال شديد.

وأوضح دزيفيتش لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، الأربعاء: "لا أحد ينزل من فوق صليب المسيح... لا يحدث ذلك مطلقا... هذا ما تعلمناه من القديس يوحنا بولس الثاني".
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جدير بالذكر أن دزيفيتش خدم البابا البولندي لعدة عقود حتى وفاته.

وثمة تكهنات تنتشر حاليا بشأن تنحي البابا فرنسيس عن منصبه بسبب مرضه. (سكاي نيوز عربية) 
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