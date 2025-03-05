Advertisement

عربي-دولي

حريق غابات في منتجع أنطاليا في تركيا

Lebanon 24
05-03-2025 | 09:26
A-
A+
Doc-P-1329431-638767888609394803.jpg
Doc-P-1329431-638767888609394803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلع حريق في منطقة غابات في منتجع أنطاليا التركي لأسباب غير معروفة فيما تعرقل الرياح عمل رجال الإطفاء، وفقا لوكالة "الأناضول".

وقالت الوكالة: "اندلع حريق في منطقة غابات في منطقة تيكيروف التابعة لمنطقة كيمير في أنطاليا لأسباب غير معروفة. بعد تلقي البلاغ، تم إرسال فرق من الإدارة الإقليمية للغابات في أنطاليا إلى المنطقة. تعمل في موقع الحريق 4 سيارات أرضية، وسيارتان لنقل المياه وسيارتان للاستجابة الأولية بالإضافة إلى العديد من رجال الإطفاء".
Advertisement

وأفاد أحمد سولماز محافظ منطقة كيمير بأن الحريق نشط في 3 نقاط.

وأضاف: "تهب رياح خفيفة في المنطقة، مما يعرقل عملنا. لكننا نعتزم السيطرة على الحريق إلى حد كبير. العمل مستمر". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:10 | 2025-03-05
12:00 | 2025-03-05
11:43 | 2025-03-05
11:34 | 2025-03-05
10:53 | 2025-03-05
10:47 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24