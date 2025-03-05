حريق غابات في منتجع أنطاليا في تركيا

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اندلع حريق في منطقة غابات في منتجع أنطاليا التركي لأسباب غير معروفة فيما تعرقل الرياح عمل رجال الإطفاء، وفقا لوكالة "الأناضول".وقالت الوكالة: "اندلع حريق في منطقة غابات في منطقة تيكيروف التابعة لمنطقة كيمير في أنطاليا لأسباب غير معروفة. بعد تلقي البلاغ، تم إرسال فرق من الإدارة الإقليمية للغابات في أنطاليا إلى المنطقة. تعمل في موقع الحريق 4 سيارات أرضية، وسيارتان لنقل المياه وسيارتان للاستجابة الأولية بالإضافة إلى العديد من رجال الإطفاء".وأفاد أحمد سولماز محافظ منطقة كيمير بأن الحريق نشط في 3 نقاط.وأضاف: "تهب رياح خفيفة في المنطقة، مما يعرقل عملنا. لكننا نعتزم السيطرة على الحريق إلى حد كبير. العمل مستمر". (روسيا اليوم)