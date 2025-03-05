برنامج الأغذية العالمي: إمدادات غزة تكفي أقل من أسبوعين

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أعلن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن لديه ما يكفي من إمدادات الغذاء في قطاع غزة لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لمدة تقل عن أسبوعين، بعد أن أوقفت إسرائيل دخول الأغذية والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى إلى القطاع.يأتي هذا في سياق الحصار الإسرائيلي الذي فُرض خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي يهدف إلى الضغط على حركة حماس لقبول ترتيب بديل لوقف إطلاق النار، بعد مرور ستة أسابيع على الهدنة الهشة بين الطرفين. (سكاي نيوز)