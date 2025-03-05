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عربي-دولي

عن تسليح أوكرانيا ونووي فرنسا.. خطاب مفاجئ لماكرون

Lebanon 24
05-03-2025 | 09:56
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أعلن قصر الإليزيه عن خطاب مفاجئ للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، مشيراً إلى أنه سيخاطب الفرنسيين "في هذه اللحظة من عدم اليقين الكبير، التي يواجه العالم فيها التحديات الكبرى".
 
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ويأتي الخطاب عشية انعقاد المجلس الأوروبي، الخميس، في بروكسل، والذي يعد حاسماً لمستقبل أوكرانيا بعد وقف واشنطن المساعدات المقدمة لكييف. ومن المتوقع أن يتحدث ماكرون عن قضايا عديدة تتعلق بالحرب في أوكرانيا وتحديد بعض الخطوات استعداداً للمرحلة المقبلة ولسيناريوهات عديدة.
 
وبحسب تسريبات صحافية، ستكون المساعدات لأوكرانيا على رأس المواضيع التي سيتحدث عنها ماكرون، إذ من المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي عن حزمة جديدة من المساعدات المالية لدعم القتال في أوكرانيا، وهي خطوة قد تأتي بشكل متزامن بين باريس وبرلين. كما أنه سيبحث هذه المسألة مع الزعماء الأوروبيين الذين سيلتقيهم في بروكسل، الخميس، بهدف تعويض ما سيحدثه تجميد المساعدات الأميركية. (العربية) 
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