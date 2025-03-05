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عربي-دولي
بعد التصريحات الإسرائيلية بشأن الحد من الانتشار النووي.. هكذا ردت إيران
Lebanon 24
05-03-2025
|
11:34
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رد المندوب الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا محسن نذيري أصل على التصريحات المعادية لإيران والاتهامات التي وجهها المندوب الإسرائيلي في اجتماع مجلس الحكام.
وقال نذيري أصل: "إنه لمن دواعي السخرية المريرة أن يتحدث الكيان الاسرائيلي عن الحد من الانتشار النووي".
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واعتبر نذيري أصل أن "المجازر الكبرى التي ارتكبها الكيان الاسرائيلي في غزة خلال الـ 15 شهرا الماضية تمثل مثالا بارزا على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
وأكد نذيري أصل: "السخرية المريرة في القرن الحادي والعشرين هي في أن النظام الإسرائيلي الذي لم ينضم إلى أي معاهدة بشأن أسلحة الدمار الشامل ويمتلك مئات الأسلحة النووية، يتحدث في هذه الهيئة عن ضرورة التزام أحد أعضاء معاهدة عدم الانتشار بالمعايير الدولية".
وتابع: "إن الترويكا الأوروبية ليست في وضع قانوني أو أخلاقي يسمح لها بتفعيل آلية فض النزاع ضد إيران بسبب انتهاكها للقرار 2231 والاتفاق النووي".
وشدد على أن "سياسة إيران كانت دائما هي حظر حيازة الأسلحة النووية وإنتاجها وتخزينها"، مضيفا: "إن ضبط النفس الذي أبدته إيران وصبرها والتزامها الأحادي الطرف بالاتفاق النووي لم يسفر عن أية نتائج".
وختم قائلا: "إيران مستعدة لاستعادة كافة التدابير التعويضية القانونية بشرط رفع العقوبات الأميركية والأوروبية بشكل فعال وقابل للتحقق".
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