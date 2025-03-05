من كبار القادة.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الحوثيين في اليمن

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وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على سبعة قادة كبار في صفوف الحوثيين في اليمن، بتهمة استيراد أسلحة في شكل غير قانوني.كما فرضت عقوبات على عضو آخر متهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.وتأتي هذه العقوبات غداة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية دولية" من جانب البيت الأبيض.