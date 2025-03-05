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عربي-دولي

دعوة من وزراء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى إسرائيل.. هذا ما تضمنته

Lebanon 24
05-03-2025 | 12:25
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طالب وزراء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، اليوم الأربعاء، من إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بشكل سريع ودون معوقات.

ودعت الدول الثلاث في بيان مشترك، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهدف إيصال المساعدة الإنسانية إلى سكان غزة "في شكل كامل وسريع وآمن ومن دون معوقات".
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ونبه الوزراء الى أن "وقف ادخال السلع والمساعدات الى قطاع غزة، كما اعلنت الحكومة الاسرائيلية، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".

كما أكدوا أن "تسليم المساعدة الانسانية لا يمكن أن يكون مشروطا بوقف لإطلاق النار ولا يمكن استغلاله لاغراض سياسية".
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