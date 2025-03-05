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عربي-دولي

تعيين نقيب جديد للفنانين في سوريا.. هذه هويته (صور)

Lebanon 24
05-03-2025 | 13:14
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تم تعيين الفنان مازن الناطور نقيبا للفنانين في سوريا، خلفا للفنان محسن غازي، بعد عدة سجالات حدثت بنقابة الفنانين السوريين. 

ووصل الفنان مازن الناطور إلى سوريا مؤخرا بعد غياب 14عاما عنها، وهو يعد من أبرز الفنانين المناهضين لنظام الحكم السابق، حيث أصدرت نقابة الفنانين السوريين، في تشرين الثاني 2016، قرارا بخصوص إحالته مع سبعة فنانين آخرين إلى "مجلس التأديب"، وتم فصله من النقابة بسبب مواقفه السياسية.
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قدم مازن الناطور أول أدواره التلفزيونية المعروفة في فيلم "آه يا بحر" عام 1993، ثم قام بأداء دور "حمد" بالمسلسل الشهير "جواهر" والذي حقق من خلاله شهرة واسعة على المستوى العربي عبر قصة الحب ضمن أجواء البادية والعادات والتقاليد التي تفرض على العاشقين حمد وجواهر.

يحمل الناطور في رصيده المشاركة في عشرات المسلسلات التلفزيونية أبرزها "خلف الجدران" و"دائرة الانتقام" عام 1995، و"عدالة الصحراء" عام 1966 و"سفر" عام 1998، و"رمح النار" عام 1999، و"البواسل" عام 2000، وأيضا "الرحيل إلى الوجه الآخر" عام 2002، و"فارس بني مروان" و"بقعة ضوء" عام 2004 و"الحور العين" عام 2005، فضلا عن "أسد الجزيرة" عام 2006 و"لورانس العرب" و"رفيف وعكرمة" عام 2008 و"وجوه وأماكن" عام 2015 و"طماشة 6" عام 2017.



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