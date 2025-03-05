16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تعيين نقيب جديد للفنانين في سوريا.. هذه هويته (صور)
Lebanon 24
05-03-2025
|
13:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم تعيين الفنان مازن الناطور نقيبا للفنانين في سوريا، خلفا للفنان محسن غازي،
بعد عدة سجالات حدثت بنقابة الفنانين السوريين.
ووصل الفنان مازن الناطور إلى سوريا مؤخرا بعد غياب 14عاما عنها، وهو يعد من أبرز الفنانين المناهضين لنظام الحكم السابق، حيث أصدرت نقابة الفنانين السوريين، في تشرين الثاني 2016، قرارا بخصوص إحالته مع سبعة فنانين آخرين إلى "مجلس التأديب"، وتم فصله من النقابة بسبب مواقفه السياسية.
Advertisement
قدم مازن الناطور أول أدواره التلفزيونية المعروفة في فيلم "آه يا بحر" عام 1993، ثم قام بأداء دور "حمد" بالمسلسل الشهير "جواهر" والذي حقق من خلاله شهرة واسعة على المستوى العربي عبر قصة الحب ضمن أجواء البادية والعادات والتقاليد التي تفرض على العاشقين حمد وجواهر.
يحمل الناطور في رصيده المشاركة في عشرات المسلسلات التلفزيونية أبرزها "خلف الجدران" و"دائرة الانتقام" عام 1995، و"عدالة الصحراء" عام 1966 و"سفر" عام 1998، و"رمح النار" عام 1999، و"البواسل" عام 2000، وأيضا "الرحيل إلى الوجه الآخر" عام 2002، و"فارس بني مروان" و"بقعة ضوء" عام 2004 و"الحور العين" عام 2005، فضلا عن "أسد الجزيرة" عام 2006 و"لورانس العرب" و"رفيف وعكرمة" عام 2008 و"وجوه وأماكن" عام 2015 و"طماشة 6" عام 2017.
عربي-دولي
فنون ومشاهير
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحات سلاف فواخرجي الأخيرة.. توجيه كتاب إلى الشرع هذا مضمونه
Lebanon 24
بعد تصريحات سلاف فواخرجي الأخيرة.. توجيه كتاب إلى الشرع هذا مضمونه
02:44 | 2025-03-05
05/03/2025 02:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها للمرة الثالثة.. صورة تؤكد ارتباط نسرين طافش بطليق ابنة أصالة!
Lebanon 24
بعد زواجها للمرة الثالثة.. صورة تؤكد ارتباط نسرين طافش بطليق ابنة أصالة!
01:53 | 2025-03-05
05/03/2025 01:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أوراق 100 دولار مُهترئة تغزو لبنان.. هكذا تتخلصون منها
Lebanon 24
أوراق 100 دولار مُهترئة تغزو لبنان.. هكذا تتخلصون منها
02:45 | 2025-03-05
05/03/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ في الكسليك... هذه طبيعته
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ في الكسليك... هذه طبيعته
06:46 | 2025-03-05
05/03/2025 06:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
التصوير توقف.. دانييلا رحمة تكشف عن تعرّضها لحادثة "بشعة": ورمت عيني وما عاد تفتح
Lebanon 24
التصوير توقف.. دانييلا رحمة تكشف عن تعرّضها لحادثة "بشعة": ورمت عيني وما عاد تفتح
07:13 | 2025-03-05
05/03/2025 07:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:06 | 2025-03-05
رسمياً.. روسيا تصدر جوازات سفر في مناطق أوكرانية "سيطرت عليها"
16:00 | 2025-03-05
"لوموند": سياسة ترامب دفعت أوروبيين لتنظيم حملات مقاطعة للولايات المتحدة
15:58 | 2025-03-05
عن موقف إسرائيل بشأن المحادثات الأميركية مع حماس.. هذا ما أعلنه نتنياهو
15:29 | 2025-03-05
بعد توليه منصبه.. إليكم أول قرار لرئيس هيئة الأركان الجديد
15:20 | 2025-03-05
ماكرون: روسيا تهدّد أوروبا بأكملها
15:09 | 2025-03-05
تراكمت في عهد "الأسد".. وزير الخارجية السوري يتعهد تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية
فيديو
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
05:08 | 2025-03-04
05/03/2025 23:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جاد بو كرم ينتقد هشام حداد.. لهذا السبب انتقل معه إلى الـ MTV (فيديو)
Lebanon 24
جاد بو كرم ينتقد هشام حداد.. لهذا السبب انتقل معه إلى الـ MTV (فيديو)
03:28 | 2025-03-04
05/03/2025 23:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
02:25 | 2025-03-03
05/03/2025 23:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24