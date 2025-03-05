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عربي-دولي

هاجمه ووجه له اتهامات.. إليكم تفاصيل مكالمة ترامب مع رئيس الوزراء الكندي

Lebanon 24
05-03-2025 | 14:30
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كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل مكالمة هاتفية استمرت 50 دقيقة مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي بادر بالاتصال لمناقشة التعريفات الجمركية وتدفق مادة "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة.
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وفي منشور على منصة منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إنه أخبر ترودو بأنه غير مقتنع بجهود الحكومة الكندية للحد من تدفق "الفنتانيل" عبر الحدود.

وقال ترامب: "أخبرته أن العديد من الناس قد ماتوا بسبب الفنتانيل القادم عبر حدود كندا والمكسيك، ولم يقنعني شيء بأن الأمر قد توقف. قال لي إن الوضع تحسن، لكني أجبته: ’هذا غير كافٍ".

وأضاف أن المكالمة "انتهت بطريقة ودية إلى حد ما"، لكنه أشار إلى أنه سأل ترودو عن موعد الانتخابات الكندية ولم يحصل على إجابة واضحة، مما أثار فضوله.

وواصل ترامب قائلا: "أدركت بعد ذلك أنه يحاول استخدام هذه القضية للبقاء في السلطة. حظا سعيدا جاستن!".

وفي منشور آخر، هاجم ترامب سياسات ترودو الحدودية، متهما إياه بأنه المسؤول عن تدفق كميات كبيرة من الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "أخبرت الحاكم جاستن ترودو أن سياساته الحدودية الضعيفة هي السبب الرئيسي للمشاكل التي نواجهها مع كندا، حيث سمحت بتدفق كميات هائلة من الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. هذه السياسات مسؤولة عن وفاة العديد من الأشخاص!"

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