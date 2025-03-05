حماس تكشف عن محادثات "مباشرة" مع إدارة ترامب!

أعلن مصدر في حركة "حماس" عن محادثات مباشرة مع إدارة ترامب حول صفقة شاملة تنهي الحرب.

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وقال المصدر لـ "روسيا اليوم"، أنّه "أجرينا محادثات استطلاعية قبل أسبوعين مع المبعوث الأميركي بوهلر".وأضاف: "المحادثات كانت تتعلق بإطلاق سراح أسرى يحملون الجنسية الأمريكية، الأسرى الذين جرى الحديث عنهم جميعهم عسكريون وعددهم لا يقل عن 4".وتابع: "المحادثات مع بوهلر جاءت بعد طلب أمريكي بتقديم بادرة حسن نية".وختم قائلا: "المحادثات مع بوهلر لم تتطرق لمسائل أخرى، حماس طرحت الحديث حول صفقة شاملة لوقف الحرب".