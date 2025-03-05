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عربي-دولي

حماس تكشف عن محادثات "مباشرة" مع إدارة ترامب!

Lebanon 24
05-03-2025 | 14:54
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أعلن مصدر في حركة "حماس" عن محادثات مباشرة مع إدارة ترامب حول صفقة شاملة تنهي الحرب.
وقال المصدر لـ "روسيا اليوم"، أنّه "أجرينا محادثات استطلاعية قبل أسبوعين مع المبعوث الأميركي بوهلر".
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وأضاف: "المحادثات كانت تتعلق بإطلاق سراح أسرى يحملون الجنسية الأمريكية، الأسرى الذين جرى الحديث عنهم جميعهم عسكريون وعددهم لا يقل عن 4".

وتابع: "المحادثات مع بوهلر جاءت بعد طلب أمريكي بتقديم بادرة حسن نية".

وختم قائلا: "المحادثات مع بوهلر لم تتطرق لمسائل أخرى، حماس طرحت الحديث حول صفقة شاملة لوقف الحرب".
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