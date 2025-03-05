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عربي-دولي

رسمياً.. روسيا تصدر جوازات سفر في مناطق أوكرانية "سيطرت عليها"

Lebanon 24
05-03-2025 | 16:06
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أنّ روسيا "انتهت تقريبا" من إصدار جوازات سفر لسكان المناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها بلاده.


وقال بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين في وزارة الداخلية في موسكو، "العام الماضي، اكتملت تقريبا عملية إصدار جوازات سفر لسكان المناطق المحرّرة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا".
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وبحسب وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، فقد تم إصدار ما مجموعه 3,5 ملايين جواز سفر.


وفي أيلول 2022، أعلنت روسيا ضم هذه المناطق الأربع في شرق وجنوب أوكرانيا، رغم أنها لا تسيطر عليها بشكل كامل.

وبحسب الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، فإن سكان المناطق المحتلة يخضعون لضغوط للتقدم بطلب للحصول على جوازات سفر روسية، وهو ما بات ضروريا في إطار القيام بمجموعة من الإجراءات الإدارية هناك، وفقا لما ذكرت وكالة فرانس برس.

ومنذ سنوات، تقوم موسكو بتوزيع جوازات سفر روسية على سكان المناطق الأوكرانية التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في الشرق، إضافة إلى القرم، وقامت بالأمر نفسه في المناطق الانفصالية في جورجيا ومولدوفا.

من جانبها، تندد كييف بأساليب "غير قانونية" تنتهك سيادتها، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بجوازات السفر الروسية الصادرة لسكان المناطق الأوكرانية المحتلّة من قبل موسكو.
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