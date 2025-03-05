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ترمب يوجّه تحذيراً أخيراً لحماس بشأن الرهائن

Lebanon 24
05-03-2025 | 18:35
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أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، تحذيراً أخيراً لحركة "حماس" لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.

وقال ترمب عبر منصته تروث سوشيال: "شالوم حماس تعني مرحبا ووداعاً، يمكنكم الاختيار، أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن، وليس لاحقاً، وأعدوا على الفور جميع جثث الأشخاص الذين قتلتهم، أو انتهى الأمر بالنسبة لك"، وأضاف أنه سيرسل لإسرائيل "كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة".
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وذكر أنه أنه التقى ببعض الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم من غزة في البيت الأبيض، الأربعاء، وقال: "لن يكون أي عضو في حماس آمنًا إذا لم تفعلوا كما أقول، لقد التقيت للتو برهائنكم السابقين الذين دمرتم حياتهم، وهذا هو تحذيركم الأخير بالنسبة للقيادة، الآن هو الوقت المناسب لمغادرة غزة، بينما لا يزال لديكم فرصة".
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