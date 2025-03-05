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عربي-دولي
حادث مروع في كوريا الجنوبية.. طائرة عسكرية تسقط 8 قنابل بالخطأ وتصيب مدنيين
Lebanon 24
05-03-2025
|
22:25
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قالت السلطات في كوريا الجنوبية، الخميس، إن طائرة عسكرية أسقطت 8 قنابل عن طريق الخطأ ما أدى لإصابة مدنيين.
وأفاد الإعلام الرسمي في سيول بسقوط "جرحى مدنيين إثر إلقاء طائرة حربية ثماني قنابل من طريق الخطأ".
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