Advertisement

إقتصاد

سلسلة عقوبات كندية على قادة عسكريين وشركات في السودان

Lebanon 24
05-03-2025 | 23:07
A-
A+
Doc-P-1329653-638768381550006914.png
Doc-P-1329653-638768381550006914.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض عقوبات على عدد من القادة العسكريين في السودان، شملت قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

كما طالت العقوبات قائد القوات الجوية في الجيش السوداني الطاهر الأمين، ومدير مخابرات نظام البشير السابق صلاح قوش. وشملت أيضًا شركة "سودان ماستر تكنولوجي" المصنعة للأسلحة.
Advertisement

وفي دارفور، فرضت كندا عقوبات على قادة في قوات الدعم السريع، من بينهم أمير مسار أصيل والتيجاني كرشوم. تأتي هذه الإجراءات في إطار الضغوط الدولية على الأطراف المتحاربة في السودان.






إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:47 | 2025-03-05
23:42 | 2025-03-05
23:33 | 2025-03-05
23:30 | 2025-03-05
23:18 | 2025-03-05
23:16 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24