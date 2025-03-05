سلسلة عقوبات كندية على قادة عسكريين وشركات في السودان

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أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض عقوبات على عدد من القادة العسكريين في السودان، شملت قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.كما طالت العقوبات قائد القوات الجوية في الجيش السوداني الطاهر الأمين، ومدير مخابرات نظام البشير السابق صلاح قوش. وشملت أيضًا شركة "سودان ماستر تكنولوجي" المصنعة للأسلحة.وفي دارفور، فرضت كندا عقوبات على قادة في قوات الدعم السريع، من بينهم أمير مسار أصيل والتيجاني كرشوم. تأتي هذه الإجراءات في إطار الضغوط الدولية على الأطراف المتحاربة في السودان.