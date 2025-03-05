روبيو: النزاع في أوكرانيا هو حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا

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أقر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن النزاع في أوكرانيا هو عبارة عن حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا.وقال روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "هذه حرب بالوكالة بين قوتين نوويتين: الولايات المتحدة التي تدعم أوكرانيا، وروسيا. ولا بد من وضع حد لهذا النزاع".وأردف روبيو: "ساد الاعتقاد في السابق لدى كييف والكونغرس الأميركي، وبعض الدول أنه بمجرد تزويد أوكرانيا بكل ما يلزم وما هي بحاجة إليه، سيكون أمرا كافيا. إلا أن هذا السلوك لا يعتبر استراتيجية".وصوت مجلس الأمن الدولي أواخر فبراير الماضي، لصالح القرار الأميركي الذي يدعو إلى السلام في أوكرانيا.ولفت مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في كلمته أمام المجلس إلى أن استسلام نظام كييف مسألة وقت فقط.وأضاف: "أصبحت أوكرانيا أشبه بشركة عسكرية خاصة تقاتل من أجل المصالح الجيوسياسية الغربية، وأصبح النزاع حربا كلاسيكية بالوكالة بين روسيا ودول الناتو. وعلى الرغم من ذلك، تكبد الجيش الأوكراني خسائر كارثية، وأصبح استسلام نظام كييف مسألة وقت فقط".