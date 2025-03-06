Advertisement

عربي-دولي

حماس يجب ألا تؤدي "أي دور" في غزة.. هذا ما أكدته دول أوروبية عقب اجتماع لمجلس الأمن

Lebanon 24
06-03-2025 | 00:06
A-
A+
Doc-P-1329682-638768417799161911.jpg
Doc-P-1329682-638768417799161911.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger


أكدت دول أوروبية عدة في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، على أنّ حركة حماس يجب ألا تؤدي "أي دور" في قطاع غزة مستقبلا، بموجب الخطة التي قدّمها القادة العرب.

وقال القائم بأعمال البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك جاي دارماد هيكاري للصحافيين، في بيان باسم فرنسا والدنمارك واليونان وسلوفينيا والمملكة المتحدة، "نحن واضحون لجهة أنّ الخطة المستقبلية يجب ألا تعطي أي دور لحماس، ويجب أن تضمن أمن إسرائيل ويجب ألا تشرد الفلسطينيين من غزة".
Advertisement

وأضاف أنّ الخطّة "يجب أن تدعم وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل السلطة الفلسطينية".

ويوم الثلاثاء الماضي، اعتمد القادة العرب خطة لإعادة اعمار قطاع غزة وعودة السلطة الفلسطينية إليه، كبديل من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اقترح السيطرة على قطاع غزة وترحيل سكانه وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

ودعت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المجتمعة في القاهرة، إلى توحيد الفلسطينيين تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال القائم بأعمال البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن عُقد لمناقشة هذه المسألة الأربعاء، "نرحّب بالجهود الإقليمية الهادفة إلى التوحد حول خطة واحدة للمرحلة المقبلة في غزة، ونحن مستعدون لدعم وتطوير هذه الأفكار".

وحثّت فرنسا والدول الأربع إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الإنسانية "غير المشروطة" إلى غزة، مذكّرة بأنّ الأمر "غير قابل للتفاوض".(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:46 | 2025-03-06
01:45 | 2025-03-06
01:42 | 2025-03-06
01:34 | 2025-03-06
01:26 | 2025-03-06
01:23 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24