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عربي-دولي

ترامب يعتزم فرض حظر سفر جديد على مواطني دولتين

Lebanon 24
06-03-2025 | 00:18
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قالت 3 مصادر مطلعة إن حظرا جديدا للسفر سيفرضه الرئيس دونالد ترامب قد يمنع دخول الأفراد من أفغانستان وباكستان إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل بناء على مراجعة حكومية للمخاطر الأمنية.

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وذكرت المصادر الثلاثة التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها أن دولا أخرى قد تكون أيضا على القائمة لكنها لا تعرف ما هي.

وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان الحظر الذي فرضه الرئيس الجمهوري خلال ولايته الأولى على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت للكثير من الأخذ والرد قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.

وألغى الرئيس السابق جو بايدن، الذي خلف ترامب، الحظر في عام 2021 ، ووصفه بأنه "وصمة عار لضميرنا الوطني"، بحسب تعبيره.

وقد يؤثر الحظر الجديد على عشرات الآلاف من الأفغان الذين حصلوا على الموافقة لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة كلاجئين أو بتأشيرات هجرة خاصة لأنهم معرضون لخطر الانتقام من طالبان بسبب عملهم لصالح الولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرت 20 عاما في بلدهم. (العربية)
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