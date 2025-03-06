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أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت التزام الولايات المتحدة بـ"الأمن الاقتصادي لإسرائيل"، وذلك خلال لقائه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في واشنطن، أمس الأربعاء.وأجرى سموتريتش زيارته الرسمية الأولى للعاصمة الأميركية خلال 4 سنوات، إذ في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن لم يُسمح له بعقد اجتماعات مع مسؤولي الولايات المتحدة.وتلقى سموتريتش دعوة لزيارة الولايات المتحدة من قبل بيسنت في مكالمة هاتفية الشهر الماضي، وأوضح الوزير الأميركي أنه "مثلما اعتبر الرئيس دونالد ترامب أنه من المهم مقابلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بداية ولايته، كان من المهم بنفس القدر بالنسبة لي مقابلة سموتريتش"، لإظهار دعمه لإسرائيل.وأكد بيسنت أنه "كجزء من التزام ترامب بأمن إسرائيل، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بنفس القدر بضمان الأمن الاقتصادي لإسرائيل".وقال لسموتريتش، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "ستكون جميع أبوابنا مفتوحة لك".وتأتي التصريحات تزامنا مع أضرار اقتصادية كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، بسبب الحرب التي شنتها على جبهات متعددة على مدار أكثر من 15 شهرا.وفي بيان مشترك بعد لقائهما، أكد الوزيران التزامهما القوي والمستمر بالشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.وقال البيان: "هذا وقت حاسم لصياغة مستقبل اقتصادي جديد لكلا البلدين، وتعزيز القيادة العالمية للولايات المتحدة، ودور إسرائيل كشريك اقتصادي".(سكاي نيوز)