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إقتصاد
استثمارات ضخمة: بعد انتقادات ترامب.. موانئ في قناة بنما تنتقل إلى ملكية أميركية!
Lebanon 24
06-03-2025
|
01:23
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وافقت شركة "بلاك روك" العملاقة لإدارة الأصول الأميركية على شراء ميناءين يقعان على طرفي قناة بنما من شركة مقرها هونغ كونغ، كانت ملكيتها قد أثارت غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتم الإعلان عن الصفقة يوم الثلاثاء، حيث اتفقت "بلاك روك" مع اتحاد من المستثمرين على إنفاق 22.8 مليار دولار لشراء ميناءي "بالبوا" و"كريستوبال" الواقعين على طرفي القناة من شركة "سي كي هاتشيسون"، وهي شركة مقرها هونغ كونغ. وأشارت الشركة إلى أن الصفقة هي "اتفاق مبدئي".
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كما يشتري اتحاد "بلاك روك" الحصة المسيطرة لشركة "سي كي هاتشيسون" في 43 ميناء آخر، تضم 199 رصيفا في 23 دولة، لكنها لا تشمل أيا من الموانئ التي تديرها الشركة في الصين أو هونغ كونغ.
وقال "لاري فينك"، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، في بيان: "هذه الموانئ العالمية تسهل النمو العالمي. ومن خلال اتصالاتنا العميقة مع منظمات مثل هاتشيسون.. والحكومات حول العالم، أصبحنا الخيار الأول للشركاء الذين يبحثون عن رأس مال طويل الأجل. نحن سعداء بأن عملاءنا يمكنهم المشاركة في هذا الاستثمار".
من جهته، رحب ترامب بالصفقة، وقال في الكونغرس أمس الأربعاء: "إدارتي ستستعيد قناة بنما، وقد بدأنا بالفعل في ذلك. اليوم فقط، أعلنت شركة أمريكية كبيرة أنها ستشتري كلا الميناءين حول قناة بنما والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بقناة بنما وعدد من القنوات الأخرى". (روسيا اليوم)
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