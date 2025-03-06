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عربي-دولي
مع التركيز على غزة وإيران.. رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يعلن "2025 عام الحرب"
Lebanon 24
06-03-2025
|
01:42
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أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، عدة تغييرات في قيادة الجيش بعد ساعات من توليه منصبه خلفا لهرتسي هاليفي، حيث عيّن اللواء يانيف آسور قائدا للمنطقة الجنوبية، وإيتسيك كوهين رئيسا لقسم العمليات بالجيش الإسرائيلي، حسب موقع "واينت".
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ومن المتوقع أن يبدأ آسور، الذي أنهى منصبه كرئيس اللجيش الإسرائيلي في نوفمبر الماضي، مهامه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل ويحل محل اللواء يارون فينكلمان، في حين سيبدأ العميد كوهين - الذي سيتم ترقيته إلى رتبة لواء - مهامه في الأشهر المقبلة ويحل محل اللواء عوديد سيوك. وكوهين هو قائد الفرقة 162، وهي الفرقة الرئيسية التي قامت بالمناورة البرية في قطاع غزة.
وكان زامير أجرى مساء الأربعاء، محادثة افتتاحية مع هيئة الأركان العامة، عرض خلالها رؤيته وبرامجه عند توليه منصبه، والقرارات والأهداف التي حددها لتغيير وجه الجيش وتوسيعه - مع التركيز على تعزيز الجيش البري، الذي تآكل حجمه وتدريبه بشكل كبير في العقد الذي سبق الحرب، وفق تعبيره.
وقال زامير إن "عام 2025 سيكون عام الحرب، مع التركيز على غزة وإيران، وكذلك عام الحفاظ على الإنجازات وتعميقها في ساحات أخرى".
وأكد رئيس الأركان على "أهمية قيمة النصر" في المعركة، وقال إن إعادة المختطفين هي التزام أخلاقي: "جيش الدفاع سيعمل على إعادتهم جميعا". وقرر أن صور الرهائن ستبقى معلقة في مكتبه حتى يتم إطلاق سراحهم من الأسر في غزة.
وجرت مراسم تسلم زامير منصبه في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين على رأسهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وهاليفي. (روسيا اليوم)
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