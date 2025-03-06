19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
تقرير لـ"Newsweek": احتمال التصادم بين حليفتيّ الولايات المتحدة
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
|
Lebanon 24
06-03-2025
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "Newsweek" الأميركية أنه "في الوقت الذي يتسابق فيه أصحاب المصلحة الإقليميون والدوليون للتوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في غزة، تتصاعد المنافسة الخطيرة بين حلفاء الولايات المتحدة: إسرائيل وتركيا في سوريا، حيث يستمر الصراع الجيوسياسي بعد ثلاثة أشهر من سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا. لقد استغلت إسرائيل، التي شجعتها الانتصارات في حربها مع حماس وحلفائها الإيرانيين في المنطقة، فوضى ما بعد الأسد في سوريا للاستيلاء على المزيد من مساحات الأراضي الجنوبية خارج مرتفعات الجولان المحتلة منذ فترة طويلة وإنشاء منطقة عازلة جديدة ضد الأعداء المحتملين. كما كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها الجوية ضد المواقع العسكرية السورية وسعت إلى تعزيز الاتصالات مع المجتمعات المحلية من الأقليات الدرزية والكردية في الدولة ذات الأغلبية العربية".
Advertisement
وبحسب الصحيفة، "تحتفظ تركيا، وهي قوة إقليمية متزايدة النفوذ وعضو في حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة، بقواعد في الشمال، وقد شرعت في الاستفادة من العلاقات الوثيقة مع فصائل المعارضة السورية لتأكيد موقفها في غياب حلفاء الأسد إيران وروسيا، الذين تضاءل نفوذهم بعد الإطاحة بالزعيم السوري في كانون الأول. كما أبرمت أنقرة مؤخرا اتفاق وقف إطلاق النار لقمع التمرد المستمر منذ عقود والذي شنه حزب العمال الكردستاني من سوريا والعراق. وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إعجابه بكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واعتبرهما لاعبين محوريين في رؤيته الناشئة للشرق الأوسط. ولكن مع انخراط الرجلين الآن في مبارزة متقلبة على نحو متزايد، حذر بعض المراقبين من صدام محتمل في الأفق إذا لم يتمكنا من إدارة مصالحهما المتعارضة في سوريا على النحو اللائق".
وتابعت الصحيفة، "قالت إفرات أفيف، الأستاذة المساعدة في جامعة بار إيلان وكبيرة الباحثين في مركز بيجين السادات للدراسات الاستراتيجية، للصحيفة: "أعتقد أن المواجهة، وربما حتى المواجهة العسكرية على نطاق ضيق، قد تحدث بين إسرائيل وتركيا في مرحلة ما". وتنظر كل من إسرائيل وتركيا إلى سوريا باعتبارها مرتبطة بمصالحهما الأساسية نظرًا لقرب البلاد وتاريخها الأخير من الاضطرابات. وفي حين لم تشارك سوريا بشكل مباشر في الأعمال العدائية ضد إسرائيل، فقد عملت كمركز رئيسي للعمليات للفصائل المتحالفة مع إيران والتي دعمت لسنوات الحكومة السورية ضد المتمردين والجهاديين في الداخل. في اليوم عينه الذي وقعت فيه إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار بعد معارك ضارية في لبنان المجاور في تشرين الأول الماضي، اندلعت خطوط الجبهة الداخلية المجمدة في سوريا فجأة حيث استولى هجوم بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية بسرعة على المدن الكبرى".
وأضافت الصحيفة، "بعد أقل من أسبوعين، كان الانهيار السريع لنصف قرن من حكم حزب البعث في سوريا سبباً في إحياء الآمال في الاستقرار. ولكن التفاؤل تراجع منذ ذلك الحين إلى حد كبير أمام حالة عدم اليقين بشأن توجه الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، فضلاً عن النفوذ المتنافس للقوى المجاورة. لقد تبنى الشرع، الذي رفض الأيديولوجيات الجهادية في السنوات الأخيرة، نهجاً حذراً تجاه إسرائيل، وفي الوقت عينه، سعت الإدارة السورية الناشئة أيضاً إلى الحصول على ضمانات أمنية أكبر من تركيا.وقالت أفيف إن الدور التركي المتنامي في سوريا، والذي تدعمه استثمارات بمليارات الدولارات، أثار مخاوف جديدة لدى إسرائيل.وأضافت: "بسبب هذه الاستثمارات الضخمة، قد تطالب تركيا بموطئ قدم عسكري في سوريا، خاصة في ظل ضعف سوريا في هذا الوضع الهش، مما قد يشكل تهديدًا محتملًا لإسرائيل".وأضافت أن "إسرائيل تشعر بقلق بالغ إزاء الارتباط التركي بحماس ودعم تركيا الواضح لحماس"."
وبحسب الصحيفة، "كما سعت إسرائيل مرارا وتكرارا إلى مقارنة حماس بتنظيم الدولة الإسلامية، قالت أفيف إن إسرائيل لا تزال تنظر إلى الشرع باعتباره "عضوا في داعش". وزعمت أن "الأكراد هم حاليا حليف تثق به إسرائيل" في سوريا، مع لعب الدروز أيضا دورا مهما محتملا، "مع الارتباط بالمجتمع الدرزي في إسرائيل، هناك أيضا إمكانية تجديد التحالف الأخوي الذي يمكن أن يضمن حماية الحدود المشتركة بسبب المصالح المتشابهة". وقال مراد أصلان، الأستاذ المشارك في جامعة حسن كاليونغو وباحث أول في مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية: "لقد غير سقوط الأسد الموقف الإسرائيلي، إلى حد ما، بعد السابع من تشرين الأول وأجندة نتنياهو المحافظة". وأضاف "لقد نظرت إسرائيل إلى الفجوة في سوريا كفرصة لتدمير المخزون العسكري السوري، وتوسيع الأراضي نحو الشرق، وتشجيع الدروز وحزب العمال الكردستاني على إنشاء هيكل بالوكالة موالٍ لإسرائيل"."
ء
وتابعت الصحيفة، "في مواجهة هذه الاستراتيجية الواضحة، قال أصلان إن "تركيا سوف تتحلى بالصبر حتى آخر درجة من التسامح". ولكنه حذر من أنه "إذا استمرت إسرائيل في التصعيد، فقد يكون هناك جهد منسق مع دمشق من خلال نهج تدريجي".وفي حين يرى أصلان أن المواجهة العسكرية المباشرة هي "الملاذ الأخير" لأنقرة، فإنه يرى إمكانية استخدام "وسائل دفاعية ورادعة أخرى منخفضة التكلفة وغير متكافئة" من أجل إبقاء إبعاد إسرائيل. وفي كانون الثاني، صدرت تحذيرات من احتمال اندلاع صراع بين إسرائيل وتركيا من لجنة حكومية إسرائيلية برئاسة رئيس الأمن القومي السابق جاكوب ناجل، وحذر التقرير من "الخطر المباشر المتمثل في الأعمال العدائية التركية الإسرائيلية" إذا حقق أردوغان "الحلم التركي بإعادة التاج العثماني إلى مجده السابق"."
المصدر: خاص لبنان24
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الـ50 دولاراً.. هذا ما تبيّن
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ50 دولاراً.. هذا ما تبيّن
14:38 | 2025-03-05
05/03/2025 02:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص على المسرح... وديع الشيخ قام بتقليد هيفا وهبي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رقص على المسرح... وديع الشيخ قام بتقليد هيفا وهبي شاهدوا الفيديو
10:31 | 2025-03-05
05/03/2025 10:31:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد التعيينات.. إسم يُحسم لـ"قيادة الجيش" وآخر يُرجح لـ"أمن الدولة"
Lebanon 24
جديد التعيينات.. إسم يُحسم لـ"قيادة الجيش" وآخر يُرجح لـ"أمن الدولة"
12:11 | 2025-03-05
05/03/2025 12:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قلبه توقف عن الخفقان وفقد حاسة النطق.. فنان شهير بوضع صحي صعب وزميل له يتكفل بعلاجه
Lebanon 24
قلبه توقف عن الخفقان وفقد حاسة النطق.. فنان شهير بوضع صحي صعب وزميل له يتكفل بعلاجه
02:18 | 2025-03-06
06/03/2025 02:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. الزحمة تخنق مواطنين على طريق الحازمية و "نداء عاجل"
Lebanon 24
بالصورة.. الزحمة تخنق مواطنين على طريق الحازمية و "نداء عاجل"
11:08 | 2025-03-05
05/03/2025 11:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
أيضاً في عربي-دولي
07:31 | 2025-03-06
أميركا تدرس وقف وتفتيش ناقلات نفط إيرانية
07:00 | 2025-03-06
خبير يُفجّر مفاجأة... هل يُمكن نزع سلاح "حماس"؟
06:32 | 2025-03-06
التضخم في تونس يهبط إلى 5.7 بالمئة
06:11 | 2025-03-06
قتلى وجرحى في سوريا... إليكم ما تشهده مدينة الصنمين في ريف درعا
06:02 | 2025-03-06
إيران تعيّن سفيراً جديداً لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
05:47 | 2025-03-06
مصدران يكشفان تفاصيل عن لقاء واشنطن وحماس: إيجابيّ
فيديو
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
Lebanon 24
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
02:38 | 2025-03-06
06/03/2025 14:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
00:53 | 2025-03-06
06/03/2025 14:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
05:08 | 2025-03-04
06/03/2025 14:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24