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إقتصاد

"بي بي" البريطانية تعلن عن كشف جديد للغاز في مصر

Lebanon 24
06-03-2025 | 04:28
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أعلنت شركة بي بي البريطانية نجاح عمليات الحفر في بئر "الفيوم-5" الاستكشافية بمنطقة امتياز شمال الإسكندرية البحرية، ليكون بذلك البئر الأخير ضمن حملة الحفر المكونة من أربعة آبار في مشروع غرب دلتا النيل.
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وقالت الشركة إن عمليات الحفر أسفرت عن اكتشاف أربعة خزانات غازية محتملة على عمق يصل إلى 2860 متراً، ومن المتوقع ربط هذا الاكتشاف بالتسهيلات البرية القائمة التابعة لمشروع غرب دلتا النيل الذي تشغله شركة بي بي.

وأضافت الشركة أن اكتشاف "الفيوم-5" يعد ثاني اكتشاف لها في المنطقة بعد بئر الغاز "الكينج-2"، الواقع في امتياز شمال كينج مريوط البحرية.

يضم مشروع غرب دلتا النيل عدة حقول غاز تقع قبالة سواحل مصر الشمالية، ضمن امتيازات شمال الإسكندرية ومنطقة المياه العميقة بغرب البحر الأبيض المتوسط. ويعد حقل ريفين المرحلة الأخيرة من المشروع، حيث بدأ الإنتاج فيه مطلع عام 2021، متضمناً تطوير ثمانية آبار بحرية تمتد لمسافة تصل إلى  65 كم من الشاطئ، وعلى أعماق تتراوح بين 550  و700 متر. تمتلك بي بي، المشغل للمشروع، 82.75%، بينما تمتلك هاربور إنيرجي 17.25%. (cnbc)

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