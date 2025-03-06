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عربي-دولي

هو دبلوماسي مخضرم.. بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا لدى أميركا

Lebanon 24
06-03-2025 | 04:43
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عيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مدير إدارة شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر دارتشييف، سفيراً لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء في نص المرسوم الذي نشر على موقع المعلومات القانونية الرسمية: "تعيين ألكسندر دارتشييف سفيراً فوق العادة ومفوضاً لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومراقباً دائماً عن روسيا لدى منظمة الدول الأميركية في واشنطن".
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وقالت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي إن واشنطن أعطتها الضوء الأخضر لتعيين دارتشييف خلال اجتماع بين مسؤولين روس وأميركيين في تركيا.

ودارتشييف دبلوماسي مخضرم قضى فترتين طويلتين في سفارة روسيا في واشنطن وكان سفيرا لبلاده لدى كندا بين عامي 2014 و2021.

وهو حاليا رئيس قسم أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية.(العربية)

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