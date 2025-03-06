مُعاقبة فنان مشهور جدّاً... هذا ما حصل معه في إيران

أعلنت زهرة مينوي محامية الفنان الإيراني الشهير مهدي يراحي، أنه تلقى 74 جلدة، كجزء من اتفاق لإنهاء قضية جنائية ضده.



وقالت المحامية في منشور على منصة "إكس": "تم تنفيذ الجزء الأخير من الأحكام الصادرة عن الفرع 26 لمحكمة الثورة الإسلامية في طهران والمستندة إلى 74 جلدة بشكل كامل وتام في الفرع الرابع لمحكمة الأمن الأخلاقي في طهران وتم إغلاق قضية السيّد مهدي ياراحي".

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وأدين ياراحي في كانون الثاني 2024 بتهمة التصرف بشكل غير قانوني، بعد إطلاقه أغنية احتجاجية في أيلول 2023 بعنوان "روساريتو" أيّ حجابك في الذكرى الأولى لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية". (روسيا اليوم)