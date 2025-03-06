مصدران يكشفان تفاصيل عن لقاء واشنطن وحماس: إيجابيّ

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أعلن مصدران مصريان اليوم الخميس، أن مناقشات جرت مساء الأربعاء بين مبعوث أميركي وقادة حركة حماس ووسطاء من القاهرة والدوحة.وأوضح المصدران لـ"رويترز"، أن المحادثات تناولت إدارة غزة بعد انتهاء الحرب، وأسماء من سيديرون القطاع.وأضافا أن "المناقشات انتهت بشكل إيجابي، وتشير إلى انتقال قريب إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة". (سكاي نيوز)